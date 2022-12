PlayStation 5: è possibile che vi siano indizi su nuovi titoli negli ultimi auguri di Sony

Dicembre è un mese che porta tanta gioia e felicità in tutto il mondo, soprattutto per i videogiocatori intenti a dedicare una buona parte del proprio tempo libero ad una delle passioni che più amano fra tutte: i videogiochi. In occasione del Natale, i team di Sony hanno mandato i propri auguri ai fan, ma sembrerebbe che ci siano delle sorprese.

Nelle ultime ore, dopo aver regalato molti avatar gratuiti a dicembre per PS4 e PS5 , tutti gli sviluppatori appartenenti ai team facenti parte dei PlayStation Studios hanno voluto deliziare i fan del brand di Sony regalando a quest'ultimi delle simpatiche illustrazioni a tema natalizio, rinnovando gli auguri per le festività ormai alle porte. Tra il possente Kratos ed il giovane Atreus, seguiti da Aloy e dagli amichevoli Spidey di quartiere, come oggetto di queste cartoline natalizie digitali vi sono tutti i componenti dei sopracitati PlayStation Studios e non solo.

Tra i tanti nomi altisonanti, però, ve ne sono alcuni tra tutti che spiccano maggiormente con le loro illustrazioni le quali, anche non dicendo nulla di concreto, potrebbero accendere gli animi e le speranze dei videogiocatori: nel dettaglio, a risaltare fra tutte vi è quella di Sucker Punch Productions, il team dietro alla creazione di importantissimi prodotti dal calibro di Ghost of Tsushima e Infamous.

Ciò nonostante, in cima ai regali trainati dalla slitta a tema venticinquesimo anniversario di Sucker Punch vi è Sly Cooper, una delle icone più indissolubili e strettamente legate a PlayStation. Che si tratti di qualche possibile informazione circa gli annunci che seguiranno nel corso del 2023? Non c'è dato saperlo, almeno per il momento, anche se le richieste a gran voce di un ritorno in grande stile di Sly Cooper sulle console PlayStation continua a non placarsi.

Tra i tanti team che hanno destato molta curiosità con le proprie illustrazioni natalizie vi è anche Bluepoint Games, il team dietro alla creazione di Demon's Souls Remake e acquisito in tempi non troppo lontani. All'interno della suddetta immagine sono presenti quattro regali sotto un albero di Natale, tre dei quali aperti e contenenti tre elementi che richiamano direttamente alle produzioni ove vi è stato un apporto da parte del team di sviluppo. Tuttavia, il quarto regalo è ancora incartato e, proprio per questo, è molto probabile che faccia riferimento ad una produzione in arrivo nel prossimo futuro.

D'altronde, in quest'ultimo come nel precedente caso, facciamo riferimento a due team che non hanno contribuito molto alla line-up delle esclusive di PlayStation 5, il che accredita ulteriormente l'idea che vi siano diversi progetti in cantiere non ancora annunciati. Per il momento, però, al di là degli auguri natalizi da parte dei PlayStation Studios e del PlayStation Wram-Up per scoprire i giochi più giocati su PS4 e PS5 nel 2022, non ci resta altro che attendere l'arrivo del 2023.