PS5 più potente di Xbox Scarlett? Un'altra fonte supporta tale scenario

Che next-gen sarebbe senza gli immancabili confronti sulla potenza? Sia Sony che Microsoft, in occasioni differenti, hanno calato le prime carte svelando le principali caratteristiche delle loro console di prossima generazione, PlayStation 5 e Project Scarlett, entrambe ancora prive di un nome definitivo.

Tutte e due faranno affidamento su tecnologia di produzione AMD con supporto al Ray Tracing, saranno retrocompatibili, monteranno degli SSD per velocizzare a dismisura i caricamenti nei giochi e supporteranno un'uscita video fino a 8K. Project Scarlett, stando a quanto dichiarato da Microsoft durante la conferenza E3 2019, sarà quattro volte più potente di Xbox One X e potrà persino arrivare alla risoluzione 8K a 120Hz. Valori strabilianti che, secondo la nostra opinione, saranno appannaggio di pochi titoli meno esigenti, e sicuramente non dei tripla A.

Elementi interessanti, ma certamente non sufficienti a delineare un quadro esaustivo, indispensabile per stabilire quale delle due è più potente. In ogni caso, qualcuno che afferma di essere ben informato, si è già sbilanciato. Il primo è stato Andrew Reiner di Game Informer: secondo le sue fonti, PlayStation 5 sarà più potente di Xbox Scarlett. Nelle scorse ore si è aggiunto al coro anche Colin Moriarty, ex giornalista di IGN USA, che durante l'ultimo episodio di Sacred Symbols: A PlayStation Podcast ha dichiarato che PS5 "assolutamente più potente" della sua controparte.

Nonostante Reiner e Moriarty non siano certamente gli ultimi arrivati, vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze, dal momento che non sono ufficiali e non possono in alcun modo essere verificate con gli elementi a nostra disposizione.