PlayStation 5 potrà contare su una migliore ottimizzazione hardware, suggerisce un'analisi

Una interessante analisi tecnica pubblicata sul blog di James Prendergast fornisce alcuni dettagli sulle console di prossima generazione e arriva alla conclusione che PlayStation 5 avrà una migliore ottimizzazione hardware rispetto a Xbox Series X.

Va innanzitutto specificato che, come lo stesso autore ammette, l'analisi si basa sui dati conosciuti fino ad oggi e non può quindi tenere conto delle possibili (e probabili) soluzioni specifiche non ancora svelate di ciascuna console. Detto questo, Prendergast, partendo dal presupposto che Xbox Series X avrà una GPU più prestante, esamina l'ottimizzazione generale di RAM, I/O e SSD: "Abbiamo sentito per mesi che tra i dispositivi di Microsoft e Sony non c'è molta differenza, con le fonti su entrambi i lati che sostengono il vantaggio di ciascuna console in scenari specifici. Incontrovertibilmente, Microsoft ha delle capacità grafiche più performanti con 1.4X della composizione fisica della GPU di PS5. Questa però è solo una parte della storia, perché PS5 dovrebbe lavorare 1.2X più velocemente della Series X nella maggior parte degli scenari di carico. Questo restringe il vantaggio di Xbox (in termini di pura potenza computazionale della GPU) di 1.18x / 1.2x rispetto a PS5. Per quanto riguarda la CPU eseguendo lo stesso calcolo si può capire che Series X sarà 1.02x / 1.10x più potente di PS5, a seconda dello scenario. Non è una grande differenza...e CPU/GPU dovrebbero avere le stesse funzioni su entrambe le console".

Tuttavia il discorso si concentra poi sulla configurazione della RAM e l'autore sostiene che la configurazione asimmetrica utilizzata da Xbox Series X potrebbe portare ad una larghezza di banda inferiore rispetto alla configurazione simmetrica adottata da PS5. Pur non conoscendo la porzione di memoria dedicata alla gestione del sistema di PlayStation 5, la console di casa Sony dovrebbe contare su una migliore efficienza del flusso dati che, affiancato alle soluzioni hardware scelte per l'accesso I/O e all'SSD, consentirebbe alla macchina di primeggiare nella maggior parte degli scenari, fornendo un migliore supporto alla GPU. Prendergast conclude poi che il chip Audio dedicato di PlayStation 5 porterà un ulteriore alleggerimento del carico sulla CPU, compensando in questo modo lo svantaggio in termini numerici con la rivale Xbox Series X.

Al di la delle conclusioni, ancora troppo premature, il discorso sull'hardware delle console next-gen rimane interessante. Intanto Sony ha annunciato che il lancio di PS5 non dovrebbe subire ritardi causati dal Coronavirus. Sul fronte Xbox Series X, Microsoft ha spiegato la scelta di realizzare un controller a batterie.