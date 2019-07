PlayStation 5 è già prenotabile in Svezia, ma costa più di 900 euro!

Nonostante Sony non abbia ancora annunciato ufficialmente la data di uscita di PlayStation 5, il negozio svedese MediaMarkt è uno dei primi store al mondo ad aprire i preorder di PS5: la console next gen di Sony viene venduta a più di 900 euro!

Stando infatti alla scheda presente tra le pagine del negozio svedese, per poter portarsi a casa una fiammante PS5 occorre investire la bellezza di 9.999 Corone, corrispondenti a circa 1.050 dollari americani o, appunto, a 950 euro. Come spesso avviene in questi casi, si tratta naturalmente di un prezzo placeholder utilizzato dalle catene commerciali nell'attesa di ricevere la data e il prezzo di listino consigliato del produttore.

Pur sembrano eccessivi per una console casalinga, i 950 euro necessari per prenotare una PlayStation 5 potrebbero non discostarsi troppo dal prezzo di lancio della console, o almeno questo è quanto ipotizzano gli analisti di settore come Michael Pachter ritenendo, seppur come una mera provocazione, come Sony possa spingersi fino agli 800 euro per il prezzo di PS5.

La necessità di fronteggiare l'agguerrita concorrenza di Nintendo e Microsoft, ma anche di Google qualora il progetto in game streaming di Stadia dovesse riscuotere il successo sperato dal colosso di Mountain View, spinge però la stragrande maggioranza degli analisti e degli addetti al settore a ritenere più probabile che Sony decida di commercializzare PS5 ad un prezzo non troppo distante dai 400 euro.