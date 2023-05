PlayStation 5 in preordine su Amazon in bundle con Final Fantasy XVI

Su Amazon è in preordine da oggi la console PlayStation 5 versione con lettore dischi in uno speciale bundle che contiene una copia di Final Fantasy XVI, il nuovo capitolo della storica serie di Square Enix in uscita solamente per la console di Sony il giorno 22 giugno.

Questo speciale bundle della console di Sony (versione con lettore di dischi), al momento è preordinabile solamente su Amazon, include ovviamente la console PlayStation 5, una copia digitale di Final Fantasy XVI, un controller DualSense bianco, un cavo HDMI 2.1 e un cavo USB-C per ricaricare il controller, il tutto al prezzo di 619,99 euro (549,99 euro è il prezzo della console a cui vanno aggiunti 69,99 euro del gioco che di listino costerebbe 79,99 euro), in uscita lo stesso giorno di lancio del gioco, il 22 giugno.

Clicca qui per preordinare la console PlayStation 5 con lettore di dischi in bundle con Final Fantasy XVI

La versione di Final fantasy XVI in bundle con questa console include dei contenuti bonus riscattabili: Arma "Cuorefiero", Accessorio potenziamento Gil "Portafortuna di Cait Sith", Accessorio potenziamento EXP "Occhiali da studioso".

Se siete già possessori della console e non avete ancora preordinato il gioco, vi ricordiamo che potete farlo su Amazon Italia, la versione Standard del titolo al momento costa 79,99 euro, la Deluxe Edition 109,99 euro e una speciale edizione con un set di toppe dei regni di Valisthea è in preordine sempre a 79,99 euro, clicca qui per preordinare Final fantasy XVI su Amazon Italia.