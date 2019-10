PlayStation 5: preordini aperti in Olanda e Belgio!

La catena europea 76 Game Mania ha aperto i preordini di PlayStation 5 nei suoi negozi sparsi in Olanda e Belgio: al momento della prenotazione sarà necessario versare una caparra di 50 euro e il resto da saldare al momento del ritiro in store.

Una volta effettuato il preorder i clienti verranno inseriti in una lista d'attesa e avranno accesso al primo lotto di PlayStation 5 disponibili nei negozi del gruppo, di conseguenza i giocatori si stanno affrettando a preordinare con l'obiettivo di essere tra i primi dell'elenco e godere così della possibilità di mettere le mani su PS5 al day one o nei giorni immediatamente successivi.

Secondo quanto riportato da Let's GO Digital sembra che numerosi punti vendita di 76 Game Mania siano stati presi d'assalto nelle scorse ore con discrete code davanti agli store delle principali città belga e olandesi.

Al momento nessun altro rivenditore sembra aver aperto i preordini di PlayStation 5 nel mondo e del resto è davvero troppo presto considerando che la console next-gen di Sony uscirà durante l'autunno 2020, giusto in tempo per la stagione natalizia del prossimo anno, come confermato recentemente dalla compagnia. Anche il prezzo finale è avvolto nel mistero ma c'è chi si aspetta un listino fissato a 399 o 499 dollari/euro, sebbene si tratti solamente di speculazioni.