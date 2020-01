PlayStation 5 sarà presentata a Febbraio? Nuove voci dall'Olanda

Allacciate le cinture, ci siamo quasi. La presentazione di PS5 potrebbe essere davvero imminente, perlomeno stando agli ultimi rumor riportati dall'autorevole sito Let's Go Digital. Sony ha da poco registrato il trademark di PlayStation 5 in Svizzera, preparandosi così al grande evento.

Il sito ha infatti mostrato un documento datato ieri, 27 Gennaio 2020, in cui il colosso giapponese ha immatricolato il nome di PS5 all'IGE IPI, ossia l'istituto federale svizzero per le proprietà intellettuali, nella classe 9, quella relativa ai "game computer".

Il nome PlayStation 5 è noto ormai da un po', dato che Sony aveva svelato il logo di PS5, ed il fatto che ora sia stato ufficialmente catalogato, sembra indicare che la presentazione della console sia davvero vicina.

Presentazione che probabilmente si terrà durante un PlayStation Meeting, all'interno del quale verrà mostrata non solo la console, ma anche il DualShock 5, il nuovo controller di Sony. Il colosso giapponese ha infatti svelato molto poco del nuovo hardware next-gen, per cui il reveal ufficiale di PS5 è uno degli eventi più attesi di quest'anno. La console verrà poi messa in vendita, così come Xbox Series X, sul finire del 2020.

Insomma, sempre più voci indicano Febbraio 2020 come mese più probabile per la presentazione di PS5. Sarà così? Voi che ne pensate? Intanto è di oggi la buona notizia che né Ps5 né Xbox Series X saranno soggette ai dazi doganali di Trump.