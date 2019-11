PlayStation 5: prezzo, design e data di lancio saranno annunciati l'8 giugno 2020?

Dopo aver rivelato la data di lancio di Xbox Scarlett, l'insider PSErebus svela ora interessanti dettagli su PlayStation 5: la fonte sembra essere a conoscenza dei piani di Sony per la presentazione della console, che avverrà nel 2020.

PSErebus fa sapere che design, prezzo e data di lancio di PlayStation 5 saranno annunciati l'8 giugno durante la conferenza Sony in programma all'E3 2020, sembra però che la compagnia abbia previsto un reveal iniziale nel periodo compreso tra febbraio e aprile del prossimo anno. L'insider fa fa sapere che sorprese in merito potrebbero arrivare anche a dicembre come parte dei festeggiamenti per i 25 anni di PlayStation, tuttavia Sony ha più volte confermato che non avremo altre informazioni su PS5 durante l'anno in corso.

Infine, l'autore del leak accenna al prezzo utilizzando la parola "incubo" e facendo quindi pensare ad un costo di listino piuttosto elevato al lancio, speculazioni parlano di un prezzo compreso tra i 499 ed i 599 dollari, tuttavia si tratta solamente di voci incontrollate e prive di conferma. Non ci resta che attendere, PSErebus afferma che l'E3 2020 di Sony sarà grandioso, la compagnia ha passato un 2019 in silenzio per quanto riguarda i grandi eventi ma il prossimo anno le cose andranno in maniera diversa con tante novità da annunciare.