PlayStation 5: il prezzo scende ancora su Amazon con l'acquisto su invito

Lo scorso weekend vi abbiamo segnalato uno sconto su PlayStation 5 in bundle con Horizon Forbidden West, la console veniva venduta a 531.81 euro invece di 559.99 euro, oggi il prezzo è sceso ulteriormente.

Nel momento in cui scriviamo PS5 con Horizon Forbidden West costa 520.07 euro, ricordiamo che l'acquisto è disponibile solo su invito, vi basterà cliccare sul pulsante giallo richiedi invito, come ricorda Amazon "per garantire che il maggior numero possibile di clienti autentici possano acquistare questo articolo molto richiesto, lo vendiamo su invito. Se invitato all'acquisto, riceverai un'e-mail quando l'articolo sarà disponibile. Non tutte le richieste saranno accolte."

Gli ultimi inviti sono stati spediti il primo settembre e non abbiamo testimonianze di inviti spediti successivamente a questa data, in ogni caso le console sembrano essere disponibili nei magazzini di Amazon anche se non sappiamo quante scorte ci siano effettivamente pronte per la distribuzione.

Ricordiamo che una volta richiesto l'invito, se siete stati selezionati riceverete una email entro 72 ore, cliccando sul link potrete infinite completare l'acquisto effettuando il pagamento e scegliendo il metodo di spedizione più comodo per voi. Fateci sapere qui sotto nei commenti se avete ricevuto l'invito per l'acquisto di PlayStation 5 e se siete riusciti effettivamente a terminare la procedura.