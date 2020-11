PlayStation 5: prime conferme sulla compatibilità con i microfoni USB

Col passare dei giorni PlayStation 5 entra nelle mani di un numero sempre più alto di videogiocatori in tutto il mondo, i cui test stanno permettendo di scoprire nel dettaglio il livello di compatibilità della console di nuova generazione Sony con gli accessori USB non ufficiali.

Sebbene infatti PlayStation 5 non sia compatibile con i dispositivi Bluetooth per il trasferimento dell'audio, è invece perfettamente funzionante con i microfoni USB. Questo significa che se siete in possesso di un microfono di questo tipo, anche uno dei modelli più costosi come il Blue Yeti o il Razer Seiren X, potete semplicemente collegare il cavo USB alla console e utilizzare il dispositivo per comunicare con i vostri amici senza dover obbligatoriamente utilizzare il microfono integrato nelle vostre cuffie. Per poter gestire questo tipo di periferiche non occorre far altro che accedere al menu delle impostazioni, selezionare l'opzione relativa all'audio e poi dirigersi su "Microfono" per vedere a schermo le varie possibilità offerte dal sistema operativo della console Sony. Va precisato che nel caso in cui foste in possesso di un paio di cuffie USB, queste potranno essere utilizzare sia per comunicare che per ascoltare le voci dei vostri amici e i suoni di gioco. Insomma, prima di procedere all'acquisto delle Pulse 3D dovreste valutare la possibilità di riutilizzare gli accessori in vostro possesso.

