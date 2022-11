PlayStation 5: primi avvistamenti del bundle con GOW Ragnarok sugli scaffali dei negozi

Mentre continua ad essere difficile reperire una PlayStation 5 in molti paesi, sembrerebbe che alcune catene dispongano di console a sufficienza da poterle esporre sugli scaffali.

Come si può vedere nella foto abbinata al tweet in calce alla notizia, alcuni utenti americani si sono imbattuti in grosse quantità di PlayStation 5 in bundle con il nuovo God of War Ragnarok presso i negozi fisici di alcune importanti catene di elettronica. Nello scatto vi sono numerosi bundle della console di ultima generazione e anche qualche unità dell'esclusivo DualSense di God of War Ragnarok, il cui debutto è avvenuto ieri in concomitanza con il day one dell'esclusiva Sony. Non è chiaro se la situazione sia diffusa o riguardi un ristretto numero di negozi, ma è indubbio che si tratti di un segnale che lascia ben sperare per le prossime settimane. Le festività natalizie sono ormai imminenti e la richiesta di console da parte del pubblico è parecchio elevata: non escludiamo quindi che Sony stia facendo l'impossibile per distribuire quante più unità di PS5 possibile per accontentare numerosi fan alla ricerca della console.

In attesa di scoprire se anche in Italia sarà possibile trovare qualche PlayStation 5 con God of War Ragnarok presso i più importanti rivenditori fisici, vi ricordiamo che proprio oggi c'è stato un restock di PS5 presso lo store online di GameStop Italia.