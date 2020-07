PlayStation 5: primi stand dedicati alla console avvistati nel Regno Unito, sarà vero?

Da giorni ormai sui siti Amazon di tutto iniziano ad apparire le pagine dedicate alla nuova PlayStation 5. Mentre Unieuro Unieuro si prepara ad aprire i preordini, gli store di oltremanica sembrano sfoggiare le prime postazioni dedicate alla console next-gen di Sony.

La foto condivisa dall'utente Twitter AllGamesDelta_ mostra infatti quella che sembra a tutti gli effetti la nuova postazione per gli store fisici dedicata a PlayStation 5. L'immagine è stata scattata in un negozio del Regno Unito e lo stand è ancora in fase di allestimento e ciononostante include un divano, una nicchia per la TV e alcune porte a cui probabilmente verranno collegati i controller DualSense.

Sul "chiosco" non appare un riferimento diretto alla nuova PlayStation 5 e tuttavia i colori richiamano esattamente quelli della nuova console Sony. Date le strane tempistiche poi, non ci sarebbe motivo di allestire una postazione del genere per i vecchi modelli di PlayStation. Stando ad alcuni rumor subito circolati in rete, il colosso giapponese potrebbe preparasi a far testare PS5 ai nuovi potenziali consumatori, esattamente come avvenne prima del lancio di PlayStation VR. Ovviamente Sony non ha fornito alcun dettaglio in merito a questo tipo di strategia. Voi cosa ne pensate?

Intanto gli sviluppatori di Sucker Punch, che festeggiano la recente uscita di Ghost of Tsushima, sono stati intervistati proprio su PlayStation 5 e sulle loro intenzioni per la next-gen.