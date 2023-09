PlayStation 5 Pro: il Dev Kit sarebbe già nelle mani di Square Enix

Con l'approssimarsi del terzo anniversario di PlayStation 5, si stanno facendo notevolmente insistenti i rumor che vogliono Sony in procinto di lanciare sul mercato un aggiornamento hardware della console. C'è chi parla di Slim, chi di Pro e chi di entrambe, fatto sta che qualcosa di nuovo potrebbe essere effettivamente dietro l'angolo.

Nelle scorse ore abbiamo sentito nuovamente parlare di PlayStation 5 Pro, seppur in maniera tangenziale. A nominarla è stata Im A Hero Too, leaker molto vicino a Square Enix e SEGA Atlus che, dopo aver smascherato un impostore che si è appropriato del suo nome per mettere in giro rumor falsi su Bloodborne Remaster, ha riferito che il dev kit di un nuovo modello di PS5, che parrebbe essere proprio la Pro, si troverebbe già nelle mani di Square Enix.

Il leaker non ha approfondito la questione, avendo preferito concentrarsi sui prossimo progetti della serie Final Fantasy, Persona 6 e il nuovo Sonic, tuttavia l'informazione in suo possesso (a patto che sia veritiera) potrebbe rappresentare la spia di un annuncio non troppo lontano nel tempo. Con gli sviluppatori già al lavoro sul nuovo hardware, non ci stupiremmo affatto se i programmi di Sony fossero quelli di immettere PS5 PRP sul mercato entro il 2024, a quattro anni dal lancio della prima versione

Ci troviamo chiaramente nel campo delle speculazioni, alimentate tra l'altro dai recenti leak delle specifiche tecniche di PS5 Pro, che non hanno ancora ottenuto conferma. Il leaker Im A Hero Too, tra l'altro, ha anche sentito parlare dei dev kit di Nintendo Switch 2, un'altra console non ancora annunciata eppure sulla bocca di tutti.