PlayStation 5: la probabilità di raggiungere 60 milioni di unità è alta per i dirigenti

Agli inizi di febbraio, Sony ha conseguito un importante traguardo in termini di vendite della sua ultima console: PlayStation 5 ha raggiunto le 32.1 milioni di console distribuite e il successo della nuova ammiraglia della casa di Tokyo non accenna affatto a fermarsi. Proprio per questo, le aspettative tra i vertici dell'azienda sono alte.

A confermare le fiduciose previsioni è Hiroki Totoki, Corp. President e COO di Sony, che nel corso di una conferenza ha dichiarato quanto segue: "Penso che abbiamo buone possibilità di superare le 60 milioni di unità e, come forse sapete, abbiamo venduto più di 100 milioni di unità nell'era di PlayStation 4".

"Abbiamo utenti estremamente fedeli a PS4", continua lo stesso Totoki, "(utenti fedeli che potrebbero passare a PlayStation 5). Abbiamo costruito PS5 nel tentativo di offrire un'esperienza utente migliore e le proporzioni attuali mostrano che il 30% dei possessori di PS5 non hanno una PS4. Ciò ci offre un buon potenziale con l'espansione e la maggior penetrazione dell'ecosistema di PlayStation 5".

Secondo Hiroki Totoki, le previsioni economiche della compagnia sarebbero sorrette dai dati di vendita che dimostrano la crescita della fidelizzazione attorno al marchio PlayStation anche tra utenti dapprima non addentratisi nell'ecosistema targato Sony. Però, come da lui stesso sottolineato, non vi è ancora modo di poter dire con certezza quando vi sarà un picco di vendite hardware che garantirà il raggiungimento delle 60 milioni di unità piazzate:

"Non posso prevedere quando le unità hardware raggiungeranno il loro picco di vendite. Ma spero davvero che continueremo a vendere PlayStation 5 anche dopo il quarto anno di lancio". La dichiarazione di intenti sulla commercializzazione di PlayStation 5 a distanza di quattro anni dal suo approdo sui mercati andrebbe a smentire tutte quelle indiscrezioni relative alla possibile vendita di PS5 Pro nel prossimo futuro. Intanto, però, al successo della nuova console Sony si accompagna quello del gioco più scaricato di febbraio che continua a fare magie su PlayStation 5.