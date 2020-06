PlayStation 5 in produzione? Avvistata in rete una foto della console next gen

Ormai svelato il design di PlayStation 5, il pubblico videoludico si è scatenato nell'immaginarne design alternativi, magari ispirati a specifiche produzioni videoludiche.

A destare particolare interesse è stata inoltre la riflessione su quelle che saranno le dimensioni effettive di PS5. Ad ora, Sony non ha diffuso specifiche contente questa tipologia di dettagli, ma sono in molti a star cercando di offrire una risposta realizzando confronti più o meno fondati. Ad ogni modo, ora potrebbe essere possibile farsi un'idea più chiara del volume di spazio occupato dall'hardware next gen.

Direttamente dalle pagine di Resetera ha infatti trovato rapida risonanza uno scatto che vede PlayStation 5 già in produzione, con un'unità del prodotto tra le mani di responsabili della catena produttiva. Dalla presunta immagine, che potete visionare in calce a questa news, si può in effetti farsi un'idea di quelle che sono le proporzioni di PS5. Ovviamente, tuttavia, sottolineiamo che non vi sono conferme dell'autenticità dello scatto. La fonte di quest'ultimo è infatti al momento piuttosto incerta: ad ogni caso, tuttavia, non si tratta di un'informazione ufficiale e potrebbe dunque rivelarsi inaffidabile.



In attesa di saperne eventualmente di più, ricordiamo che PlayStation 5 sarà disponibile in due modelli: no tradizionale dotato di lettore Blu-Ray ed uno completamente only digital.