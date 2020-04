PlayStation 5: la produzione ridotta influenzerà il prezzo?

Il report pubblicato sulle pagine di Bloomberg propone numerosi argomenti di discussione per quanto riguarda il lancio di PlayStation 5, la nuova console di casa Sony attualmente prevista per la fine dell'anno.

Secondo quanto apprendiamo, Sony starebbe programmando di produrre un ridotto numero di console PlayStation 5 nel primo anno di vita della piattaforma, Bloomberg inoltre si aspetta che le specifiche hardware incidano sul prezzo finale, influenzando di conseguenza anche la domanda globale sui principali mercati.

Stando alle prime stime Sony dovrebbe distribuire tra le cinque e le sei milioni di unità PS5 entro la fine dell’anno fiscale, ovvero entro il 31 marzo 2021, un numero inferiore rispetto alle 7.5 milioni di console PS4 distribuite dal novembre 2013 al 31 marzo 2014. Questo vuol dire ovviamente meno console disponibili nei negozi, una scelta dovuta anche al prezzo, il quale dovrebbe aggirarsi tra i 499 ed i 599 dollari. La componentistica della console avrebbe costretto Sony ad alzare il prezzo di vendita al dettaglio per pareggiare i costi, tuttavia l'azienda non ha voluto commentare questa ipotesi.

In tutto questo l'emergenza globale Coronavirus non aiuta, con Sony costretta a rivedere i piani del reparto marketing vista l'impossibilità di tenere eventi dal vivo per presentare la console, in ogni caso non sembrano essere previsti ritardi, con l'azienda giapponese intenzionata a tutto pur di far uscire PS5 in contemporanea con Xbox Series X.

Le catene di montaggio sembrano già aver ricevuto parte dei componenti necessari alla produzione di PS5, la quale dovrebbe partire a giugno così da avere un buon numero di unità pronte per il lancio autunnale. Sebbene ci siano stati timori riguardo ritardi in fase di produzione hardware l'allarme sembra rientrato, a preoccupare ora è il software, con molti giochi che potrebbero tardare a vedere la luce a causa dell'attuale situazione che impone a molti studi di lavorare in Smart Working da casa, fattore che influenzerà inevitabilmente i tempi di sviluppo di molte produzioni. In ogni caso nel momento in cui scriviamo Sony non ha commentato o confermato quanto riportato.