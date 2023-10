PlayStation 5: sul PS Store italiano arrivano le valutazioni degli utenti

Come vi abbiamo detto qualche giorno fa, Sony ha introdotto nella versione americana del PlayStation Store un sistema di valutazione dei prodotti. A distanza di poco tempo, tale sistema è approdato anche in Italia ed è ora possibile controllare il punteggio di ciascun gioco in vendita.

Come potete vedere nello screenshot in calce alla notizia, il sistema è molto semplice. A patto che abbiate acquistato un gioco (per i free to play basta aggiungerli alla raccolta), potete lasciare una valutazione in stelle nella pagina del prodotto: si va dal minimo di una stella ad un massimo di cinque stelle. A prescindere che abbiate lasciato o meno una valutazione, potete verificare quali sono le opinioni degli altri giocatori nell'apposita tabella della pagina di ogni gioco in vendita sul PlayStation Store. Cliccandoci sopra, vedrete la percentuale delle votazioni per ciascuna delle cinque classificazioni, così che possiate farvi un'idea sulla qualità del titolo.

Al momento il sistema non include la possibilità di scrivere una recensione come avviene su Xbox, ma non è da escludere che in futuro tale funzionalità venga espansa e migliorata.

In attesa di scoprire come verrà accolta tale feature dagli utenti, vi ricordiamo che è da poco stata annunciata PlayStation 5 Slim.