PlayStation 5: PS VR 2 meglio di PS VR, Sony svela i dati di DualSense Edge e VRR

In occasione dell'annuale edizione della CEDEC (Computer Entertainment Developers Conference), Kensei Akiyama, General Manager presso il Tokyo Global Developer Technology Department di Sony Interactive Entertainment, ha svelato alcune interessanti informazioni circa l'evoluzione di PlayStation 5 e delle sue periferiche sul mercato.

Durante il suo intervento, Akiyama ha discusso in termini positivi dell'esordio di PlayStation VR 2, che stando ai dati di maggio 2023 ha venduto più di PS VR nei primi sei mesi sul mercato. Al momento del rilascio erano compatibili 53 titoli, ma al 25 agosto c'erano 97 titoli disponibili e "il numero è in costante espansione". Grazie agli sforzi di Sony per confezionare un visore di nuova generazione ad alte prestazioni, la risposta sin dalla sua uscita è stata positiva. Questo si riflette anche nei dati sul coinvolgimento dei giocatori: un confronto tra il tempo trascorso con PS VR e PS VR2 ad un mese dopo il lancio ha mostrato che il tempo medio trascorso indossando il visore PS VR2 era più alto.

Akiyama ha attribuito questa tendenza positiva a tre fattori: "il design ottimale di PS VR2, che lo ha reso più leggero e confortevole", "l'implementazione di una visiera trasparente che consente agli utenti di vedere l'ambiente circostante mentre indossano il visore, insieme a una maggiore comodità con meno cavi per una configurazione più semplice", e "migliore qualità dei contenuti di gioco".

Akiyama è quindi passato al DualSense Edge, il controller premium di Sony con funzioni aggiuntive e pulsanti configurabili dagli utenti. I dati raccolti dalla compagnia nipponica ci dicono che i giocatori che hanno sfruttato DualSense Edge hanno giocato in media 30 ore al mese, hanno avuto una media di 18 sessioni al mese e hanno giocato in media 1,3 titoli in più al mese rispetto a chi utilizza "altri controller". Akiyama ha commentato: "I risultati mostrano che i possessori di DualSense Edge giocano più a lungo, più frequentemente e a più titoli". L'assegnazione dei pulsanti è stata di gran lunga l'impostazione utilizzata più frequentemente dagli utenti, seguita da quelle legate alla sensibilità degli stick, l'intensità della vibrazione, l'intensità dell'effetto dei trigger, la disattivazione dei pulsanti e la zona morta dei trigger.

Nonostante sia disabilitata di default, Akiyama ha inoltre svelato che l'opzione che consente di sfruttare il Variable Refresh Rate su PlayStation 5 con i titoli che non supportano la funzione in maniera nativa è stata ampiamente sfruttata dagli utenti, che evidentemente apprezzano il miglioramento delle prestazioni in-game.

Akiyama ha infine precisato che Sony sta continuando ad investire nell'accessibilità, come dimostra il fatto che dal 3 dicembre sarà disponibile l'Access Controller, dedicato a quei giocatori che dovessero soffrire di particolari disabilità.