PlayStation 5 e PS4 sempre più digitali: la quota dei giochi retail scende al 20%

Oltre all'interessante appunto sulla produzione intensificata di PS5, nell'ultimo report stilato da Sony emerge il sempre più ampio divario tra i videogiochi retail e in digitale acquistati dai possessori di PS4 e PlayStation 5.

Nell'ultimo resoconto finanziario del colosso tecnologico giapponese viene infatti segnalata la crescente importanza del PS Store per la community PlayStation e, con essa, della quota di videogiochi in digitale acquistati su console Sony.

Come si evince nei grafici condivisi dai dirigenti dell'azienda nipponica, nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022 il 79% degli acquisti effettuati dall'utenza PS4 e PlayStation 5 ha riguardato i videogiochi in digitale, relegando il mercato retail alla quota marginale del 21% del volume totale di giochi venduti su piattaforme Sony. È bene precisare che il dato riportato da SIE non tiene conto delle espansioni e delle microtransazioni, di conseguenza il divario tra il giro d'affari generato dalla vendita di giochi in digitale e il mercato retail risulta essere persino più ampio di quello suggerito dalle ultime statistiche snocciolate da Sony.

Considerando i grandi sforzi profusi da SIE nel potenziamento dell'offerta riservata agli abbonati al nuovo PlayStation Plus, e il lancio di iniziative come il programma fedeltà PlayStation Stars, la forbice tra gli acquisti in digitale e il mercato retail dovrebbe ampliarsi ulteriormente nel corso dei prossimi mesi.