PlayStation 5 e PS4, Season Of Play: ecco il nuovo codice per ottenere avatar gratis

Come vi abbiamo svelato qualche giorno fa, oggi ha avuto ufficialmente inizio la promozione Season of Play di PlayStation, che ha messo a disposizione dei giocatori una serie di offerte ed un codice promozionale che consente di ottenere un'intera collezione di avatar gratis.

Tutti gli utenti interessati, infatti, possono riscattare senza costi aggiuntivi un pacchetto di immagini da utilizzare come avatar del profilo PlayStation Network sia su PS4 che su PS5.

Ecco di seguito l'elenco completo degli avatar che si possono riscattare grazie al codice promozionale:

PS+ Avatar Jin Sakai

PS+ Avatar Kim Kitsuragi

PS+ Ubisoft+ Classics Avatar Ezio Auditore

PS+ Ubisoft+ Classics Avatar Montagne

PS+ Avatar Cloud Strife

Sony ha diffuso tre diversi codici, dal momento che uno è indirizzato ai giocatori europei, uno a quelli americani e uno a chi risiede in Asia. Il codice da utilizzare in Italia è il seguente: 3GAA-D9L3-2G97. Nel caso in cui dovesse interessarvi, la sequenza di numeri e lettere per gli account americani è DGNJ-4J45-6DQB, invece quella per i profili asiatici è RFAH-BHAR-9K8L.

Per chi non sapesse qual è la procedura per eseguire il riscatto, occorre precisare che esistono tre diversi metodi per utilizzare il codice. Il primo è tramite l'applicazione ufficiale, dove è sufficiente cliccare sull'icona del PlayStation Store in basso e poi sulle tre linee orizzontali nell'angolo in alto a destra: apparirà quindi un menu a tendina in cui dovrete selezionare 'Riscatta codice'. Se invece volete eseguire il riscatto tramite il browser web, dovete visitare la pagina ufficiale del PlayStation Store e, dopo aver eseguito l'accesso, cliccate sull'icona con il vostro avatar in alto a destra e, sempre in un menu a tendina, selezionare l'opzione per riscattare il codice. Esiste anche la possibilità di eseguire il riscatto direttamente dalla vostra PlayStation, tramite l'apposita opzione dei menu del negozio digitale.

Sapevate che Final Fantasy 16, Genshin Impact e Resident Evil 4 hanno trionfato ai PlayStation Partner Awards?