PlayStation 5 e PS5 Digital avranno una differenza di prezzo di 50 dollari?

C'è grande attesa per il nuovo evento PS5 del 16 settembre, durante il quale Sony dovrebbe svelare la data di uscita e il prezzo della nuova console. In queste settimane tanti analisti hanno lanciato le loro previsioni, al coro si unisce ora anche Masahiro Wakasugi di Bloomberg Intelligence.

L'analista finanziario parla di un prezzo di lancio fissato a 449 dollari per il modello Standard e 399 dollari per la Digital Edition, con una differenza di prezzo tra le due versioni pari a 50 dollari, come più volte ipotizzato anche da altre fonti. Come ribadito più volte, PS5 e PS5 Digital sono esattamente la stessa console con la sola differenza che la seconda non avrà un lettore Blu-Ray, per il resto le specifiche tecniche non cambiano, al contrario di quanto accade con Xbox Series X e Series S.

Secondo gli ultimi rumor, dopo l'annuncio del prezzo di Xbox Series X, Sony avrebbe abbassato il prezzo di PS5 per renderlo in linea con quello della concorrenza, secondo Bloomberg addirittura più basso di 50 dollari rispetto alla nuova console Microsoft.

Nel weekend, un rivenditore spagnolo ha svelato i possibili prezzi di PS5 e PS5 Digital parlando rispettivamente di 499 e 399 euro. Sarà vero? Lo scopriremo il 16 settembre