PlayStation 5 e PS5 Digital: taglio di prezzo in Brasile per la console nextgen Sony

Come annunciato dai curatori del PS Blog, sia la versione standard di PlayStation 5 che la Digital Edition di PS5 ricevono il loro primo taglio di prezzo ufficiale, ma solo in Brasile e per questioni puramente "locali" che, quasi certamente , non preludono a "un price drop" della console nextgen in Europa o negli USA.

I rappresentanti della divisione sudamericana di Sony Interactive Entertainment ufficializzano il taglio di prezzo delle versioni di PS5 con o senza lettore di dischi, e dei singoli accessori come il controller DualSense nelle diverse colorazioni.

Nel messaggio condiviso da SIE sulle pagine del PS Blog viene chiaramente specificato che il costo di PS5 e delle relative periferiche è dovuto alla nuova legislazione applicata dal Governo Federale Brasiliano sulle tasse per l'importazione di prodotti tecnologici e di altre merci "non essenziali" provenienti dai mercati internazionali.

In conseguenza di questo price drop, la versione Standard di PlayStation 5 potrà essere acquistata in Brasile al prezzo di 4.399,90 Real (circa 709 euro al tasso di cambio attuale), mentre la Digital Edition di PS5 verrà venduta su suolo brasiliano al prezzo di 3.899,90 Real (circa 628 euro). Per effetto della nuova tassazione agevolata sulle importazioni dai mercati stranieri, anche PlayStation 4 ottiene un taglio di prezzo in Brasile che porta la console last gen di Sony ad essere venduta a 2.599,90 Real (circa 419 euro).