PlayStation 5 e PS6: Sony brevetta un sistema per riavviare i giochi da qualsiasi punto

Mentre la community festeggia i tre anni dal lancio di PlayStation 5, Sony volge lo sguardo al futuro depositando il brevetto di una funzione evoluta che, se opportunamente implementata, consentirà agli utenti di riavviare i giochi da qualsiasi punto della partita.

Ad accompagnare il patent appena depositato dai rappresentanti del colosso tecnologico giapponese troviamo l'immancabile immagine esplicativa del brevetto e una descrizione delle funzionalità promesse da questo nuovo sistema sui 'punti di riavvio'.

L'avanzata tecnologia ideata da Sony si appoggia alla memoria di una piattaforma non meglio precisata per "consentire l'accesso a uno o più punti di riavvio della partita, ciascuno associato a una serie di dati di gioco specifici per le tipologie di esperienze interattive. Il contenuto multimediale registrato in memoria può essere ritrasmesso in streaming sul dispositivo".

Più che al Quick Resume utilizzato da Microsoft su Xbox Series X|S per consentire agli utenti di riprendere a giocare dal punto esatto in cui si è lasciata la partita e senza dover passare per la schermata introduttiva, il nuovo brevetto di Sony sembra rifarsi al concetto dei "SaveState virtuali", una funzione utilizzata dai patiti di retrogaming che fruiscono i titoli del passato tramite emulatori.

Il diagramma esplicativo pubblicato da Sony riprende proprio questo concetto, mostrando i diversi momenti della partita che vengono registrati per poi essere riavviati all'occorrenza. I riferimenti a una 'funzione in streaming' suggeriscono inoltre l'adozione di un server esterno a PlayStation 5 (o PS6) deputato a ricevere e reinviare ai giocatori i dati sui 'punti di riavvio' per alleggerire il carico di lavoro della console.

Come per tutti gli altri brevetti di Sony (ma non solo), solo con il tempo capiremo se e come verranno implementate queste tecnologie che promettono di migliorare e ampliare le possibilità offerte ai videogiocatori PlayStation. Nel frattempo, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo sistema sui 'punti di riavvio'.