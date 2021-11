PlayStation 5: qual è il gioco più venduto in assoluto per la console Sony?

PlayStation 5 ha ormai un anno di vita, durante il quale l'ammiraglia Sony ha ospitato alcune esclusive di successo come Demon's Souls e Ratchet & Clank Rift Apart. Considerando tutti i titoli usciti solo sulla console di ultima generazione dell'azienda giapponese, qual è il gioco più venduto per PlayStation 5?

Vale la pena considerare il fatto che l'ultima avventura di Ratchet & Clank (ecco la recensione di Ratchet & Clank Rift Apart) ad aprile 2021, come riporta GameIndustry, ha piazzato 1.1 milione di copie, mentre Returnal, ultimo lavoro di Housemarque, ha venduto circa 560000 pezzi. Ad ottobre 2021, invece, Demon's Souls oltrepassava il traguardo di 1.4 milioni, superando la versione originale pubblicata nel 2009.



In questa parziale classificata si colloca al primo posto Marvel's Spider-Man Miles Morales con 6.5 milioni di copie registrate. Seppur considerando anche le vendite su PlayStation 4 (il gioco Insomniac è infatti l'unico titolo tra i citati a non essere esclusivamente su PS5) è lecito ipotizzare che, anche togliendole dal conteggio, l'avventura con protagonista l'uomo ragno elettrico mantenga il suo primato, in virtù di un nome forte come quello creato da Stan Lee e Steve Ditko. Non escludendo, inoltre, la preziosa dignità ludica conferitagli da Insomniac Games con il precedente Marvel's Spider-Man, a tal riguardo ecco la nostra recensione di Marvel's Spider-Man.