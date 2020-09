PlayStation 5: quando aprono i preordini su Amazon Italia?

Sony ha aperto i preordini di PlayStation 5, da giovedì 17 settembre la console può essere preordinata presso alcuni rivenditori selezionati, tra questi al momento non figura Amazon ma è solo questione di tempo.

In Italia è possibile prenotare PlayStation 5 da Mediaworld oppure effettuare il preorder PS5 da GameStopZing, nelle prossime ore altre catene offriranno la possibilità di prenotare la console e ovviamente anche Amazon. Il colosso dell'eCommerce ha aperto i preordini di PlayStation 5 solamente in alcuni paesi nella notte (ad esempio Australia, Regno Unito, Canada e Nord America) e si appresta a mettere in vendita la console durante la mattinata in paesi come Francia, Spagna e Germania.

Per quanto riguarda l'Italia bisognerà attendere probabilmente l'ora di pranzo, i preordini dovrebbero essere inaugurati tra le 12:00 e le 13:00, monitoreremo la situazione e vi terremo aggiornati, fateci sapere nello spazio quo sotto dedicato ai commenti se avete notizie più precise a riguardo.

PlayStation 5 e PS5 Digital Edition saranno disponibili dal 19 novembre al prezzo rispettivamente di 499 e 399 euro. Al lancio le scorte saranno probabilmente limitate e il preorder è certamente un buon modo per assicurarsi la console al day one.