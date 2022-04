PlayStation 5 quando torna disponibile nei negozi?

Dall'inizio dell'anno purtroppo la situazione legata ai rifornimenti di PS5 non è particolarmente rosea e da settimana è davvero difficile trovare una console in vendita, i drop sono piuttosto rari e la console viene distribuita con il contagocce... quando cambieranno le cose?

Non è facile ipotizzarlo dal momento che il problema dei restock colpisce ovviamente non solo l'Italia ma tutto il mondo, le scorte di PS5 sono particolarmente limitate in Giappone, dove molti rivenditori non accettano più nemmeno preordini, dal momento che non hanno tempistiche garantite per l'evasione degli stessi.

La crisi dei semiconduttori e la nuova ondata di casi di Coronavirus in Cina, con conseguente lockdown per molte fabbriche di Shenzhen, stanno influenzando fortemente la produzione e la distribuzione di console ma anche di tanti altri prodotti come smartphone, televisori e personal computer.

In Italia, l'ultimo drop PS5 di GameStop risale al 30 marzo, poco più di una settimana fa, mentre non sappiamo se ad aprile siano previsti ulteriori restock, per il momento nessun rivenditore nostrano ha messo in vendita PlayStation 5 o PlayStation 5 Digital nei primi giorni del mese. Certamente la situazione non si bloccherà in breve tempo ed è probabile che anche nei prossimi mesi le scorte siano limitate a livello globale, con il consueto sistema dei drop online come unico metodo per acquistare la console.