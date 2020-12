PlayStation 5 quando tornerà disponibile su Amazon?

Sono in molti a chiedersi quando PlayStation 5 tornerà disponibile nei negozi e su Amazon dopo il sold-out registrato nelle scorse settimane, al momento tutto tace ma nuove scorte di PS5 dovrebbero essere disponibili all'inizio del prossimo anno.

Provando a cercare PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition su Amazon.it si viene reindirizzati alle relative pagine prodotto, le quali presentano il seguente messaggio ben in evidenza: "Prodotto non disponibile. Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile."

Un messaggio che ha allarmato molti ma state tranquilli perchè si tratta di una pura formalità, è ovviamente impossibile che Amazon non abbia a disposizione nuove scorte di PlayStation 5 nel prossimo futuro, semplicemente al momento non è possibile per il rivenditore stimare una data o un periodo per l'arrivo di ulteriori console. Il messaggio in questione compare in realtà da diversi giorni ed è presente anche sulla pagina Xbox Series X su Amazon.

Secondo un report pubblicato dal DigiTimes, Sony avrebbe intenzione di distribuire 16.8/18 milioni di PS5 nel 2021 con spedizioni previste a partire da gennaio in Asia e poi nel resto del mondo nelle settimane a seguire. Idealmente possiamo aspettarci un ritorno di PlayStation 5 sugli scaffali virtuali tra gennaio e febbraio con una distribuzione più regolare e capillare nel corso della primavera 2021.