PS5 tra unboxing e 'altre sorprese': Sony fissa le date dei nuovi approfondimenti

Chi ci segue saprà già che la stampa americana ha ricevuto PS5. Nell'attesa che la console nextgen di Sony faccia capolino nelle redazioni europee, l'azienda giapponese ha comunicato le modalità e le tempistiche dell'embargo sugli unboxing.

Dalle pagine del proprio canale YouTube, i ragazzi di Gaming Trend confermano di essere tra i fortunati che hanno potuto mettere le mani su PlayStation 5 (e relativi accessori) prima della sua effettiva commercializzazione, prevista negli States il 12 novembre e una settimana successiva in altri Paesi come l'Italia.

A detta della redazione di Gaming Trend, i rappresentanti di Sony hanno comunicato loro di rispettare l'embargo per la pubblicazione delle analisi e dei video approfondimenti su PS5: la prima data utile per gli unboxing sarebbe prevista per martedì 27 ottobre. Solo allora, quindi, verranno fornite tutte le informazioni sul contenuto dell'enorme confezione di PS5 e sul packaging adottato dal colosso tecnologico giapponese per proteggere le cover rimovibili e l'hardware della console nextgen.

Gli youtuber di Gaming Trend, oltretutto, specificano che l'embargo riguarderà soltanto l'unboxing, mentre per il 6 novembre sono attesi anche gli articoli, i video e le prove "su tutto il resto", e quindi (si presume) sull'interfaccia di PS5 e sui giochi che ne accompagneranno il lancio, atteso qui da noi per il 19 novembre. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale sulla storia dei controller PlayStation da PS1 al DualSense.