PlayStation 5 ha il Quick Resume come Xbox Series X/S?

Inizialmente sottovalutato, il Quick Resume di Xbox Series X/S si è rivelato un vero e proprio "Game Changer", una funzionalità utilissima alla quale è impossibile rinunciare, dopo averla provata. Ma il Quick Resume esiste anche su PS5 oppure no?

Purtroppo la risposta è no, Quick Resume non è disponibile su PlayStation 5 e non ci sono opzioni o caratteristiche simili sulla console Sony di nuova generazione, ed è un vero peccato dal momento che Quick Resume, come detto, mostra la sua utilità sin dal primo utilizzo.

Si tratta di una delle funzionalità più lodate di Xbox Series X/S e che risulta utilissima per ridurre al minimo i tempi di attesa nell'avvio tra un gioco e l'altro, un sistema intuitivo e intelligente sopratutto per chi "consuma" tanti giochi in contemporanea, spinto anche dall'offerta Xbox Game Pass.

L'aggiornamento 7.0 per PS5 uscito a marzo 2023 ha introdotto tante nuove funzionalità tra cui il supporto VRR a risoluzione 1440p, una nuova animazione allo sblocco di Trofeo di Platino e alte migliorie al sistema operativo di PlayStation 5 e PlayStation 4, l'obiettivo di Sony è quello di rendere sempre più stabile e ricco l'OS della console e chissà che in futuro non si possa sperare nel debutto di una funzionalità simile a Quick Resume di Microsoft.