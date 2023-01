PlayStation 5 a quota 30 milioni, dicembre 2022 miglior mese di sempre

Come annunciato da Jim Ryan in apertura della conferenza Sony al CES 2023, PlayStation 5 ha raggiunto e superato quota trenta milioni di console distribuite, dato aggiornato al 31 dicembre 2022.

Al 30 settembre scorso le console PS5 distribuite erano circa 25 milioni, dunque Sony nell'ultimo trimestre è riuscita a produrre e distribuire cinque milioni di unità. Da novembre, trovare una PlayStation 5 nei negozi è diventato più semplice, i problemi produttivi e distribuitivi non sono ancora stati del tutto risolti ma nelle ultime settimane la situazione è migliorata sensibilmente sia in Occidente che in Giappone, con conseguente aumento globale delle vendite hardware e ovviamente anche del software.

Jim Ryan sottolinea proprio come dicembre 2022 sia stato il miglior mese di sempre per le vendite di PlayStation 5, superando così anche il mese di lancio (novembre 2022). Merito delle nuove scorte, come detto, ma anche del successo di God of War Ragnarok, titolo che ha trainato le vendite insieme agli altri bundle come quelli dedicati a FIFA 23 e Horizon Forbidden West.

Infine, nessun accenno al tanto rumoreggiato nuovo modello di PS5 che dovrebbe fare il suo debutto a settembre 2023 secondo alcuni insider, questa versione disporrà di un lettore ottico estraibile, di fatto una console modulare che andrà a sostituire i due modelli in commercio, permettendo così a Sony di ottimizzare i costi di produzione e distribuzione.