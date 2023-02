PlayStation 5: la quota di mercato è aumentata significativamente negli USA - Aggiornata

Aggiornamento: la notizia è stata corretta, nella forma e nei contenuti, rimuovendo la prima errata traduzione. Segue notizia corretta. Come rivelato da Sony durante l'ultima presentazione dei risultati finanziari, il 30% dei possessori di PS5 non ha mai avuto una PS4 e dunque si tratta di nuovi consumatori o di giocatori che provengono da piattaforme della concorrenza. Ma c'è un altro dato molto interessante.

Hiroki Totoki, CFO di Sony Corporation, rivela che in Europa le quote di mercato di PlayStation 5 sono più alte rispetto ai suoi "pari" (non vengono citate però piattaforme in particolare, idealmente il riferimento potrebbe essere ad una console di fascia premium come Xbox Series X) e anche negli Stati Uniti le nuove scorte hanno permesso di aumentare il market share di PlayStation 5.



"Rispetto ai nostri pari, in Europa siamo posizionati più in alto, stiamo mantenendo una posizione elevata. Negli Stati Uniti la scorsa estate c'è stata una riduzione del vantaggio tra PlayStation 5 e i suoi concorrenti, ma nei mesi successivi la nostra quota di mercato è cresciuta in maniera significativa, riducendo le preoccupazioni a riguardo e ristabilendo la dimensione del vantaggio"



Da ricordare come la scorsa estate sia stata particolarmente critica per quanto riguarda le scorte di PS5, con la situazione che è migliorata solamente da agosto in poi. Interpretando le dichiarazioni del CFO della compagnia, idealmente Sony temeva che il divario tra PS5 e la concorrenza potesse aumentare proprio a causa dei problemi di reperibilità della console, negli ultimi mese invece la distanza a favore di PlayStation 5 si è assottigliata ulteriormente.



Sony ha distribuito 32.1 milioni di PlayStation 5 al 31 dicembre 2022, PS5 è stata la console con le maggiori vendite in dollari ad agosto e ottobre dello scorso anno, da segnalare inoltre come PlayStation 5 sia stata la console di maggior successo del 2022 in Nord America sempre per quanto riguarda le vendite in dollari, battendo sia le piattaforme Xbox che Nintendo Switch.



In chiusura, Sony ha aumentato le previsioni di vendita di PS5 per l'anno fiscale in corso, grazie alle nuove scorte il colosso giapponese dovrebbe essere in grado di soddisfare pienamente la domanda dei consumatori.