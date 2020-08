PlayStation 5: il Ray Tracing sarà protagonista di un evento dedicato agli sviluppatori

La divisione globale di ricerca e sviluppo di Sony presenterà presto le capacità e le funzionalità del Ray Tracing della nuova PlayStation 5 in una conferenza digitale indirizzata agli sviluppatori e agli specialisti del settore.

Il sito web ufficiale di Sony R&D ha infatti pubblicato il teaser di un nuovo evento in arrivo dedicato alle potenzialità del Ray Tracing su PlayStation 5. La presentazione dal titolo "Ray Tracing - Evolving Visual Expression for Game Creators" sembra destinata ad un pubblico di sviluppatori e di addetti ai lavori e dovrebbe quindi essere impostata sulle orme dell'ormai famosa conferenza tenuta da Mark Cerny, con tanto di contenuti tecnici al seguito. Al momento non è ancora stata annunciata una data specifica per l'appuntamento che segue in linea cronologica ad un altro evento legato a PS5.

La pagina presenta infatti un ulteriore panel dedicato al controller DualSense che prende il titolo di "Feedback Aptico - Affrontare nuove sfide con il feedback Aptico, una tecnologia che stimola il senso del tatto, uno dei cinque sensi" a sua volta presumibilmente rivolto ai tecnici. In ogni caso, entrambe le presentazioni potrebbero essere l'occasione per Sony di svelare alcuni dettagli sul funzionamento delle due tecnologie supportate da PlayStation 5, tanto discusse quanto misteriose fino a questo momento.

Intanto sembra confermato che PlayStation 5 non sarà retrocompatibile con i titoli di PS3, PS2 e della prima PlayStation. In un nuovo report Sony ha poi svelato alcune funzionalità evolute del controller DualSense.