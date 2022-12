PlayStation 5 è il regalo di Natale più desiderato negli USA quest'anno

Secondo una ricerca indipendente effettuata da Rakuten, PlayStation 5 è il regalo di Natale più desiderato negli Stati Uniti, basandosi sui prodotti più cercati online negli USA dal Giorno del Ringraziamento (e successivo Black Friday) ad oggi.

PS5 è stato il prodotto più cercato in tredici stati tra cui Louisiana, Texas, Florida e Utah, segue Nintendo Switch al secondo posto, prodotto più cercato in dieci stati. iPad è invece al terzo posto (primo prodotto hi-tech oltre le console), ricercatissimo in Indiana, Hawaii e West Virginia.

Xbox Series X occupa il quinto posto della classifica preceduto dalle AirPods di Apple, in Top 10 troviamo poi prodotti Dyson, Apple Watch, i visori Meta e Samsung Galaxy Watch all'ultimo posto. La ricerca vuole sottolineare come PlayStation 5 continui a restare molto popolare nonostante le scarse scorte, la situazione è migliorata nel corso del 2022 (sopratutto a partire dal mese di settembre) ma siamo ancora lontani dall'affermare che il problema dei rifornimenti sia stato risolto.

Buoni risultati anche per le console Switch, una piattaforma ormai affidabile e con centinaia di videogiochi disponibili tra cui le grandi esclusive Nintendo non giocabili altrove. iPad e le AirPods si dimostrano prodotti ancora molto popolari tra i consumatori e regali sicuramente molto desiderati per Natale.