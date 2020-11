PlayStation 5 sarà region free, arriva la conferma di Sony

Tra gli argomenti di cui Sony ha parlato nel lungo post a tema PlayStation 5 pubblicato sul blog ufficiale troviamo anche la compatibilità tra giochi e console di regioni diverse, la quale è una questione molto cara a chi è solito importare prodotti che non possono essere giocati in altri modi.

Se siete tra i videogiocatori che temevano la possibile presenza di un blocco regionale, sappiate che potrete dormire sonni tranquilli. Ecco infatti quanto riportato dal colosso nipponico sul sito ufficiale:

"I giochi per PS5 sono bloccati a livello di area geografica? No."

Sembra quindi che non vi sarà alcun tipo di limite e che i giocatori potranno giocare qualsiasi tipo di gioco in formato fisico o digitale (in questo caso occorrerà avere un account giapponese o americano). Sebbene la maggior parte dei giochi al giorno d'oggi esca in contemporanea in tutto il mondo, continuano infatti ad esserci numerosi prodotti che non vengono pubblicati al di fuori di specifici territori e grazie a questa caratteristica della console next-gen, già presente sulle macchine dell'attuale generazione, non vi saranno paletti per chi vuole importare tali giochi.

In attesa di scoprire altre funzionalità della console, vi ricordiamo che proprio oggi è stata scoperta la presenza dei Game Preset di PlayStation 5.