PlayStation 5: ecco i render 3D del kit di sviluppo PS5!

A inizio settimana Let's GO Digital ha pubblicato un brevetto di Sony Corporation che mostra il design di un presunto Dev Kit di PS5. Nei giorni successivi si è parlato molto di questo dispositivo, che secondo alcuni sarebbe ben più di un kit di sviluppo, rappresentando un prototipo del design finale della console.

Un Senior Artist di Codemasters ha confermato che l'oggetto in questione è un Dev Kit e che lo studio inglese ne possiede già alcuni, tuttavia il Tweet dell'artista è stato eliminato. Nelle ore successive Let's Go Digital ha rincarato la dose pubblicando immagini del kit di sviluppo da varie angolazioni, adesso arrivano anche i render 3D realizzati dalla redazione del sito.

Un lavoro di grande pregio, come abitudine per gli artisti di Let's GO Digital, che nel corso del tempo hanno dato vita a render di smartphone, tablet, televisori, console e altri dispositivi tecnologici. Il design ipotizzato è certamente affascinante ma come già ribadito, difficile da replicare per la produzione in serie su grossi numeri, come quella di PS5.

Ribadiamo come i render in questione siano basati sul dev kit trapelato dal brevetto di Sony, allo stato attuale però non esistono foto reali che possano testimoniare l'esistenza di questo prodotto.

E voi che opinione vi siete fatti a riguardo? Si tratta effettivamente di un dev kit o magari di un prototipo di PlayStation 5?