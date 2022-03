PlayStation 5 restock, nuove console in vendita da GameStop il 23 marzo: come acquistare

I rappresentanti di GameStop confermano l'arrivo di un nuovo, attesissimo stock di PlayStation 5: la console Sony di ultima generazione tornerà in vendita mercoledì 23 marzo, ecco tutti i dettagli e le indicazioni offerte dalla nota catena videoludica per chi desidera approfittare dell'occasione.

Dalle colonne dei profili social di GameStop Italia apprendiamo infatti che nella giornata di domani, mercoledì 23 marzo, sul portale Twitch di GS TV verranno presentate le ultimissime offerte in arrivo nel negozio: tra queste, ci sarà spazio anche per delle PS5 (Standard Edition) in Bundle. L'annuncio delle offerte dovrebbe arrivare nel corso della puntata che il team di GS TV terrà a partire dalle ore 16:00. Non è chiaro, perciò, se il drop delle nuove console avverrà proprio alle ore 16:00 o se, come sembra più probabile, le modalità per l'accesso alle promozioni sui bundle PS5 Standard verranno illustrate da GameStop Italia nel corso del pomeriggio.

Nel corso del pomeriggio di domani, quindi, ci verranno fornite tutte le indicazioni per aderire alla nuova promozione rivolta a chi, approfittando del nuovo restock di PlayStation 5 da GameStop, vorrà portarsi a casa l'ultimo gioiello tecnologico di casa Sony.

In attesa di ulteriori chiarimenti e informazioni da parte della catena videoludica, vi lasciamo al nostro approfondimento su restock e nuove scorte di PS5 in Italia nel 2022.