PlayStation 5: retrocompatibilità per la 'maggioranza' degli oltre 4000 titoli per PS4

Con un update sul PlayStation Blog, Sony ha chiarito definitivamente la questione sulla retrocompatibilità di PlayStation 5, annunciando che la "stragrande maggioranza" degli oltre 4000 titoli di PS4 saranno giocabili sulla console next-gen con risoluzione e dettagli migliori.

Come si legge nell'aggiornamento del post infatti, Sony ha affermato: "Con tutti i fantastici giochi nel catalogo di PS4, abbiamo dedicato notevoli sforzi per consentire ai nostri fan di giocare ai loro preferiti su PS5. Riteniamo che la stragrande maggioranza degli oltre 4000 titoli PS4 sarà giocabile su PS5. Ci aspettiamo che i titoli compatibili funzionino con una frequenza maggiore su PS5 in modo che possano beneficiare di frame rate più elevati e stabili e con risoluzioni potenzialmente più elevate. Al momento stiamo valutando i giochi titolo per titolo per individuare eventuali problemi che devono essere adattati dagli sviluppatori del software originale. Nella sua presentazione, Mark Cerny ha fornito un'istantanea tra i primi 100 titoli più giocati su PS4, dimostrando quanto stanno andando bene i nostri sforzi sulla retrocompatibilità. Abbiamo già testato un centinaio di titoli e ci stiamo preparando a testarne altre migliaia mentre ci avviciniamo al lancio. Forniremo aggiornamenti sulla retrocompatibilità insieme a molte altre notizie su PS5 nei prossimi mesi, rimanete sintonizzati!".

Insomma, Sony sta aumentando i propri sforzi per garantire una retrocompatibilità più ampia per la prossima PlayStation 5, che vada oltre ai "100 migliori titoli". Sulle nostre pagine trovate tutti gli approfondimenti sulla nuova PlayStation 5.