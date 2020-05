PlayStation 5, il reveal nella prima metà di giugno: parla Jason Schreier

Sul finire di aprile, Jason Schreier, ex editor di Kotaku, aveva offerto una prima indicazione temporale per la presentazione della console next-gen, indicando il reveal di PlayStation 5 come in arrivo di lì a "poche settimane".

Ora, il noto giornalista videoludico offre ulteriori dettagli sulla possibile finestra di presentazione dell'ammiraglia di casa Sony. Durante un podcast andato in onda di recente, Jason Schreier si è esposto nuovamente, restringendo il periodo identificato come destinato ad accogliere la presentazione completa di PlayStation 5, sulla quale aleggia ancora una certa aura di mistero: il design dell'hardware, ad esempio, è ancora ignoto.

L'ex editor di Kotaku riferisce che in virtù delle informazioni in suo possesso, attualmente, il colosso videoludico avrebbe in programma un appuntamento di presentazione di PlayStation 5 fissato per la prima metà di giugno. Schreier non si è però esposto in merito ad una data precisa ed ha inoltre allertato il pubblico affermando che un eventuale persistere delle problematiche determinate dall'epidemia di Coronavirus potrebbero generare modifiche nella programmazione dell'evento.



In precedenza, ulteriori indiscrezioni avevano identificato nella giornata del 4 giugno la data in cui il pubblico avrebbe potuto finalmente assistere al reveal di PlayStation 5. Ad ora, ovviamente, si tratta di semplici indiscrezioni: restiamo dunque in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Sony.