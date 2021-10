PS5, è arrivato Apple Music: riproduzione anche in sottofondo di musica e video

Oggi le capacità multimediali di PlayStation 5 si espandono con l'arrivo del supporto ufficiale ad Apple Music, servizio di streaming della mela morsicata che offre ai suoi abbonati una libreria di 90 milioni di brani. PS5 diventa quindi la prima console di gioco a mettere a disposizione l'app di Cupertino.

A partire da oggi, i possessori di PS5 abbonati ad Apple Music potranno fruire dell'intero catalogo, delle decine di migliaia di playlist degli utenti, dei video musicali in 4K, delle hit, dei classici e dei brani country in diretta streaming su Apple Music Radio e delle playlist personalizzate basate sulle proprie preferenze musicali.

Grazie alla profonda integrazione tra PS5 ed Apple Music, è anche possibile riprodurre i brani e i video musicali in sottofondo: in questo modo, i giocatori possono ascoltare la propria musica preferita prima, durante o dopo le sessioni di gioco. Apple Music può essere avviata premendo il tasto PS sul controller wireless DualSense per accedere al Centro di controllo e selezionando la scheda Musica. Qui, gli utenti troveranno i brani suggeriti in base al gioco attivo in quel momento, oppure potranno scegliere tra i brani presenti in una delle loro playlist o in altre playlist a cura di Apple Music appositamente create per i gamer. I video musicali, dal canto loro, vengono inizialmente riprodotti a schermo intero, ma è possibile in ogni momento tornare al gioco o navigare altrove continuando ad ascoltare esclusivamente l'audio. Se poi si vuole tornare a guardare il video, questo riprenderà esattamente dal punto della canzone in cui ci si trova, senza interruzione nella riproduzione della musica.

L'arrivo di Apple Music su PS5 avviene in un giorno molto importante per la console di Sony, che con i suoi giochi sarà protagonista del PlayStation State of Play di ottobre 2021.