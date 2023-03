PlayStation 5 ha ricevuto il primo sconto ufficiale della sua storia

PlayStation 5 ha ricevuto uno sconto: parole che non nessuno di noi aveva mai scritto, sentito e pronunciato negli ultimi due anni e mezzo, un lungo lasso temporale che la console di nuova generazione di casa Sony ha trascorso perlopiù irreperibile. La normalità sembra ancora più vicina adesso.

I tempi delle file online, dei bagarini e dei sovrapprezzi sembrano finalmente essere lontani. Dopo due anni di crisi, Sony è riuscita a potenziare la sua catena produttiva e distributiva per rifornire adeguatamente i negozi e soddisfare la domanda. Da qualche mese a questa parte PlayStation 5 può persino essere trovata nei negozi fisici, una normalità che negli anni della pandemia non abbiamo potuto vivere.

In queste ore Sony si è anche potuta permettere il lusso di lanciare uno sconto negli Stati Uniti d'America: mentre vi parliamo, il bundle contenente una console PlayStation 5, un DualSense e una copia di God of War Ragnarok può essere acquistato con uno sconto di 50 dollari, dunque a 509,99 dollari in luogo del prezzo di listino che ammonta a 559,99 dollari. Hanno aderito alla promozione alcuni dei più grandi rivenditori del paese, tra cui Amazon USA, Target e Best Buy, oltre al negozio ufficiale PlayStation Direct. Nonostante l'occasione ghiotta, che molti videogiocatori oltreoceano stanno sicuramente cogliendo al volo, nel momento in cui vi scriviamo il bundle in offerta risulta essere tranquillamente reperibile su tutti i siti che abbiamo nominato, ulteriore segno di una catena distributiva in salute.

Non ci resta che attendere un'iniziativa simile anche in Italia. Lo stesso bundle viene proposto dalle nostre parti al prezzo di listino di 619,99 euro e non sarebbe affatto male portarselo a casa con cinquanta euro in meno, specialmente perché l'anno scorso l'Italia è stato uno dei paesi interessati dall'aumento del prezzo base di PS5. Sperando che non bisognerà attendere troppo tempo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla lista dei giochi in arrivo su PlayStation 5 nella seconda metà del 2023.