PlayStation 5 si rifà il look: ecco la data di lancio delle nuove cover colorate

Dopo aver stilato l'elenco dei giochi disponibili sul Nuovo PlayStation Plus, Sony Interactive Entertainment riguadagna le pagine del PS Blog per offrirci un importante aggiornamento sulle tempistiche di lancio delle nuove cover colorate per PlayStation 5.

Annunciate ufficialmente a metà dicembre come parte di una più ampia linea di accessori targati PlayStation che comprende anche i controller DualSense, le nuove scocche per PS5 offrono ai possessori della console Sony di ultima generazione l'opportunità di modificare l'aspetto estetico della propria piattaforma casalinga attraverso la sostituzione dei due pannelli che ne caratterizzano il form factor futuristico.

L'ultimo aggiornamento al post dicembrino del PS Blog ci informa che le nuove cover per PlayStation 5 in colorazione Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink saranno disponibili a partire dal 17 giugno 2022 presso i rivenditori autorizzati e le catene commerciali che aderiranno all'iniziativa. Tutti i nuovi faceplate ufficiali, lo ricordiamo, sono pienamente compatibili con ogni modello di PS5 e PlayStation 5 Digital.

A tal proposito, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro approfondimento su come smontare la scocca di PlayStation 5 per cambiare i pannelli superiore e inferiore o anche "solo" per effettuare le operazioni di pulizia della console.