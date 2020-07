PlayStation 5: risultati incredibili su Twitter, brand in crescita dell'89%

Durante l'ultima conferenza con gli investitori Ned Segal, Chief Financial Officer di Sony, ha dichiarato che la compagnia è riuscita a sfruttare il marchio PlayStation 5 capitalizzando un aumento globale dell'89% sulle conversazioni a tema videogiochi nate su Twitter.

Nonostante le misure contro la pandemia di Coronavirus Sony è riuscita quindi a trovare il modo di connettersi con i propri clienti e a raccogliere oltre 1 milione di menzioni in 2 giorni alla fine del primo trimestre dell'anno grazie alla campagna di PS5. "I brand hanno trovato modi innovativi per partecipare alle conversazioni e per connettersi ai propri clienti" ha detto Segal. "Ad esempio, PlayStation ha sfruttato un aumento globale dell'89% delle conversazioni sui videogiochi di Twitter per creare interesse e consapevolezza intorno a PS5. Una campagna di successo con le Emoji brandizzate, la promozione in tendenza e l'uso di First VIew, ha portato PlayStation ad essere la tendenza globale più importante con oltre 1 milioni di menzioni in due giorni e un tasso di coinvolgimento 4 volte superiore rispetto al benchmark di Twitter. Continuiamo ad amplificare le discussioni intorno agli eventi live".

Insomma, i numeri registrati da Sony e da PlayStation 5 risultano impressionanti e dimostrano il grande interesse del pubblico. Proprio oggi è stata svelata un'interessante funzione di PlayStation 5 che consentirà di avviare parti specifiche di un gioco.