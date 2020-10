PS5, rivediamo l'unboxing di console e DualSense: cosa c'è nella scatola?

All'inizio di questa settimana PlayStation 5 è arrivata nella nostra redazione, e ovviamente non ci abbiamo pensato due volte a spacchettarla in diretta assieme a tutti gli spettatori del canale Twitch di Everyeye.

A dirigere l'unboxing è stato il nostro Francesco Fossetti, che ha mostrato nel dettaglio tutti i contenuti della confezione, a partire ovviamente dall'oggetto più prezioso di tutti, un'imponente PlayStation 5 in edizione standard, ossia munita del lettore di dischi. L'imballaggio non è apparso bello quanto quello che caratterizza la confezione di Xbox Series X, ma in fondo è la sostanza quella che conta. Presenti anche il nuovo controller DualSense, la manualistica, la cavetteria - un cavo per l'alimentazione (non c'è l'alimentatore esterno) e un cavo HDMI - e la base d'appoggio, utilizzabile sia in orizzontale che in verticale.

Se vi siete persi la trasmissione non temete, potete tranquillamente recuperarla guardando la replica estesa dell'unboxing di PS5 in apertura di questa notizia. Nella seconda parte della diretta c'è stato spazio anche per un confronto delle dimensioni con Xbox Series X, e un intervenuto del nostro Marco Mottura, che ha detto la sua sulle qualità estetiche e costruttive della console next-gen di Sony. Buona visione! PlayStation 5, ricordiamo, sarà lanciata sul mercato il 19 novembre, nove giorni dopo Xbox Series X|S.