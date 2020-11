PlayStation 5: un rivenditore anticipa le spedizioni della console, errore o possibilità?

Le preoccupazioni per il lancio di PlayStation 5, relativamente alla situazione portata dalla pandemia di Coronavirus e ai possibili lockdown che potrebbero seguirne, continuano a far discutere la community. Un aggiornamento da parte di un retailer ha ulteriormente contributo a scuotere i fan.

Da giorni si discute infatti della possibilità di vedere il lancio di PlayStation 5 anticipato (o addirittura ritardato) a causa delle varie restrizioni imposte dai paesi europei. Come è noto infatti la nuova console Sony dovrebbe fare il suo esordio a partire dal prossimo 19 novembre. Tuttavia il rivenditore tedesco Media Markt ha disorientato una parte dei giocatori tedeschi informandoli che le spedizioni di PS5 prenderanno il via dal 12 novembre, equiparando di fatto il lancio a quello degli Stati Uniti e del Giappone. Ovviamente la notizia ha rafforzato le ipotesi sul cambio di strategia del colosso nipponico proprio per prevenire le problematiche relative alla distribuzione.

Va però detto che l'aggiornamento del retailer tedesco è arrivato agli utenti tramite una mail "automatica" del sistema e potrebbe quindi essere frutto di un semplice errore o di un fraintendimento. In attesa di saperne di più, voi cosa ne pensate?

Intanto Digital Foundry ha confermato il mancato "supporto totale" all'architettura RDNA2 per PlayStation 5, senza tuttavia entrare nel dettaglio delle personalizzazioni attuate da Sony.