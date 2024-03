PlayStation 5: rivoluzione in arrivo per l'interfaccia? Un leaker mostra la nuova Home

Le ricche novità dell'aggiornamento di marzo di PS5 potrebbero essere nulla in confronto a ciò che Sony starebbe pianificando di lanciare a breve: ne è convinto lo youtuber e leaker Mystic che, nel condividere le sue ultime indiscrezioni su quella che, a suo dire, sarà la nuova Home di PlayStation 5.

Il creatore di contenuti accompagna questa sua nuova infornata di anticipazioni con un filmato in anteprima che mostra, per l'appunto, la nuova interfaccia principale di PS5. La Home mostrata da Mystic riprende il design dell'attuale interfaccia di PlayStation 5 per evolverlo e arricchirlo di contenuti e funzionalità, come l'opzione per modificare l'immagine di sfondo.

Nella schermata leak della nuova Home di PS5 mostrata dallo youtuber (trovate il video in calce alla notizia) è possibile notare anche la sezione inedita con le informazioni sui Trofei sbloccati, sullo spazio di archiviazione a disposizione e sulla durata residua della batteria del controller DualSense e delle cuffie.

Nel redesign della Home di PS5 mostrato da Mystic s'intravedono anche dei widget inediti nella pagina Esplora, oltre a tanti altri piccoli interventi che dovrebbero rendere più facile l'accesso alle funzioni più avanzate dei menu direttamente dall'interfaccia principale.

A detta del leaker, il redesign della Home di PlayStation 5 sarebbe attualmente in fase di beta testing negli Stati Uniti, mentre il lancio ufficiale dovrebbe avvenire 'più avanti nel 2024'. In attesa di un riscontro ufficiale da parte di Sony, vi lasciamo alle considerazioni di Digital Foundry sulle specifiche leak di PS5 PRO.

