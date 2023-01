PlayStation 5 si può rompere in verticale? Assolutamente no, ecco perché

Qualche giorno fa si è diffuso il panico tra i possessori di PlayStation 5 a causa di alcune affermazioni di un negozio francese, secondo il quale la console in posizione verticale sarebbe soggetta a possibili danni dovuti alla fuoriuscita del metallo liquido. A quanto pare, però, tutto è nato da un'incomprensione.

Wololo, il sito che per primo ha riportato la notizia dopo aver letto le dichiarazioni dello store d'oltralpe, ha aggiornato il contenuto specificando che vi è stato un fraintendimento. Stando a quanto scritto nell'aggiornamento della notizia, lo shop francese parlava di danni subiti da console che in precedenza erano state aperte da altri tecnici non specializzati. In sostanza, non vi è alcun rischio che una console 'normale' possa subire danni semplicemente restando in posizione verticale, a meno che non vi sia un qualche tipo di difetto relativo all'assemblaggio.

Non è chiaro se il ritorno del portale su queste affermazioni sia effettivamente dovuto alla volontà di chiarire o se sia un modo per correre ai ripari in seguito agli approfondimenti pubblicati dagli esperti nel corso degli ultimi giorni, i quali hanno ampiamente dimostrato come sia impossibile che una console priva di difetti di fabbrica possa essere soggetta a problematiche di questo tipo. Analizzando la struttura della console, si possono infatti notare ben 4 strati di protezione che i tecnici Sony hanno implementato con l'obiettivo di evitare la fuoriuscita della sostanza e il conseguente danneggiamento degli altri componenti elettronici.

