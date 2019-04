PlayStation 5: rumor sul prezzo, PSVR2 e DualShock 5 con fotocamera

Che la voglia di next-gen sia piuttosto alta da parte degli utenti, ma anche dell'industria videoludica in generale è ormai palese, visto l'elevato numero di leak e presunte informazioni su PlayStation 5 e le nuove incarnazioni di Xbox che stanno giungendo nell'ultimo periodo.

Un'informazione importante è arrivata nelle scorse ore per quanto riguarda Sony, anche perché stavolta si parla di un tema per ovvie ragioni molto caro ai consumatori: il prezzo. Sembra che PlayStation 5 possa costare un po' di più di quanto preventivato in origine.

Questo perché ci sarebbero alcune nuove importanti caratteristiche a giustificarne l'aumento, come ad esempio la retrocompatibilità di PS5, già preannunciata in alcuni rumor qualche tempo addietro, ma anche PlayStation Plus Premium, una nuova versione dell'abbonamento online con nuove funzionalità esclusive.

La console dovrebbe inoltre offrire un hard disk interno da 2TB, il supporto all'upscaling in 8K e la compatibilità con un nuovo tipo di visore VR, una sorta di PlayStation VR 2. Altra caratteristica importante sarà inoltre il nuovo tipo di controller, il Dual Shock 5, che dovrebbe montare al suo interno addirittura una fotocamera.

Per quanto riguarda il prezzo dunque, si parla di un lancio intornoa i 500 euro, in linea ad esempio con il prezzo di Xbox One X.

Che ne pensate?