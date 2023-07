PlayStation 5 rumor: Sony sta per tagliare il prezzo in alcuni paesi, ma non in Italia

Nel corso del pomeriggio è arrivato un misterioso messaggio da parte di un noto account che si occupa di leak, il quale potrebbe aver suggerito un imminente taglio di prezzo per le console di ultima generazione Sony.

Il motivo per cui stiamo riportando il post è molto semplice: il suo autore è il profilo billbil-kun, che negli ultimi mesi ha anticipato correttamente una sfilza di annunci, inclusi quelli relativi ai giochi del PlayStation Plus. Il messaggio in questione non è altro che una raccolta di emoticon che suggeriscono l'arrivo a breve di un price drop di PlayStation 5. Se abbiamo interpretato correttamente il criptico cinguettio, i videogiocatori italiani non trarranno alcun vantaggio dall'ipotetica mossa del colosso nipponico: le bandiere sembrano indicare solo Stati Uniti, Regno Unito e Germania. Non è chiaro se i tre paesi saranno gli unici coinvolti nella strategia di Sony o l'account abbia ricevuto anticipazioni solo su questi mercati e il taglio arriverà anche altrove.

In ogni caso dovremo attendere la prossima mossa dell'azienda giapponese per un'eventuale conferma. Nel frattempo, vi ricordiamo che è in arrivo il bundle con PlayStation 5 e DualSense a tema Marvel's Spider-Man 2.

Sapevate che è da poco disponibile un nuovo aggiornamento firmware per PlayStation 5?