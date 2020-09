PlayStation 5: i salvataggi dei giochi per PS4 non funzioneranno sulla nuova console?

Nelle ultime ore è emerso un rumor secondo cui i salvataggi dei giochi per PlayStation 4 non potranno essere recuperati nell'eventuale versione aggiornata per PlayStation 5. Le preoccupazioni sembrano essere confermate da Gene Park, giornalista del Washington Post.

Il rumor arriva in seguito alla conferma da parte degli sviluppatori che i salvataggi PS4 del nuovo Yakuza: Like a Dragon non potranno essere importati nella versione next-gen per PlayStation 5 del gioco. Il giornalista Gene Park del Washington Post ha successivamente rafforzato le preoccupazioni dei fan alludendo alla possibilità che tale problema possa riproporsi per molti altri titoli current-gen. Il giornalista ha affermato di aver sentito "da molti sviluppatori che i salvataggi di PS4 non funzioneranno su PS5" aggiungendo poi che "Xbox Series X dovrebbe invece permettere di portare i vecchi salvataggi sulla console".

Va sottolineato che tale problema sembra riguardare solo i giochi per PS4 che riceveranno un aggiornamento gratuito a PlayStation 5, tra i quali figurano però titoli del calibro di Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion e Call of Duty: Black Ops Cold War. Al momento tuttavia Sony non ha espresso nessuna comunicazione ufficiale sull'argomento e come sempre vi invitiamo a prendere tutto con le pinze.

Intanto sembra che in settimana potremmo avere una prima dimostrazione delle capacità di PlayStation 5 il cui hardware è stato spiegato da un nuovo video di PlayStation UK.