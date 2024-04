PS5: qual è stato il primo gioco uscito sulla console Sony a novembre 2020?

Recentemente vi abbiamo ricordato qual è stato il primo gioco annunciato per PlayStation 5... ma sapete qual è stato il primo gioco effettivamente uscito su PS5 nel novembre 2020? Eh già perché il primo titolo mai annunciato non è stato quello che ha raggiunto gli scaffali dei negozi per primo.

Il primo gioco catalogato per PS5 e dunque a potersi fregiare del titolo di primo videogioco mai uscito su PlayStation 5 è il remake di Demon's Souls, con il codice seriale ECJS-00001. Segue poi Destruction AllStars (ECJS-00002) inizialmente pianificato per il lancio a novembre 2020 e poi rinviato a febbraio 2021 mentre Marvel's Spider-Man Miles Morales è il terzo gioco uscito contraddistinto dal seriale ECAS-00003.

Demon's Souls è stato annunciato nella primavera 2020 durante lo showcase di presentazione di PlayStation 5 ed è poi effettivamente uscito al lancio della console, diventando come detto anche il primo gioco effettivamente pubblicato su PS5.

Ancora oggi Demon's Souls Remake è uno dei migliori giochi del catalogo PS5, disponibile in esclusiva sulla console Sony: nonostante la graduale (ma sempre più massiccia) apertura dell'azienda giapponese al mercato PC, Demon's Souls non è uscito su altre piattaforme ed è quindi giocabile solo ed esclusivamente su PlayStation 5, almeno nel momento in cui scriviamo.

Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti oggi su